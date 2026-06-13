هبوط

استغرب جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين التسريبات التي تحدثت عن اقتراب إدارة ناديه من التعاقد مع مدرب، تتضمن سيرته التدريبية هبوطه مع أحد الأندية العريقة!

انتقاد

انتقد خبير كروي اعتماد أندية على مدرب حراس مرمى واحد فقط في الفريق الأول، مؤكداً أن ذلك يعد خللاً فنياً، ويُعتبر أحد أبرز أسباب تراجع مستوى حراس المرمى، خصوصاً أن الفرق تضم حارساً أساسياً وثلاثة حراس بدلاء.

إعارة

استفسر لاعب مواطن عن سبب إعارته إلى فريق جديد في دوري المحترفين، رغم أن التعاقد معه تم في نهاية الموسم الماضي، ولم يخض أي مباراة رسمية مع فريقه حتى الآن.

ميزانية

قررت إدارة أحد أندية دوري المحترفين التعاقد مع مدرب بكلفة مالية متوسطة، لتوجيه الجزء الأكبر من الميزانية إلى استقطاب محترفين مميزين، من دون الضغط على الموارد المالية للنادي.

صعوبة

اشترط مدرب أجنبي حقق نتائج جيدة في دوري الدرجة الأولى على إدارة ناديه تجديد عقده للموسم الجديد، مع استقدام جهاز فني متكامل من بلاده، إلا أن الإدارة رفضت الطلب بسبب ارتفاع الكلفة المالية، ما وضع المدرب في موقف صعب قد يعيق استمراره مع الفريق.

الفردان

وصف جمهور رياضي تجديد عقد لاعب المنتخب الوطني السابق حبيب الفردان موسمين إضافيين مع فريق يونايتد بأنه يعكس حيويته وقدرته على العطاء، مستغربين جلوسه على دكة البدلاء لفترات طويلة خلال الموسم الماضي مع فريقه السابق.

sports@emaratalyoum.com