تدخلات

وصف مدرب سبق له العمل في دوري المحترفين والدرجة الأولى، تدخلات إداري بارز في ناديه السابق بأنها أثّرت كثيراً في نتائج الفريق، مشيراً إلى أن الأمر وصل إلى حد فرض أسماء بعينها، ووضع التشكيلة الأساسية في مباريات عدة.

مدرب

اقترب أحد أندية دوري الدرجة الأولى من حسم التعاقد مع المدرب السابق لاتحاد كلباء، العراقي غازي فهد الشمري، لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد، مستنداً إلى نجاح الشمري السابق في قيادة «النمور» للبقاء في دوري المحترفين.

تجديد

تحدث لاعب دولي شارك في النسخة الماضية من دوري المحترفين إلى مقربين منه عن عدم رغبته في تجديد عقده لموسم آخر، بعدما تلقى صدمة من مدرب منتخب بلاده، الذي أبلغه صراحة بصعوبة استدعائه مستقبلاً، نظراً للمستويات والنتائج المتواضعة لفريقه في الدوري.

«ميمي»

كشف مقربون عن اقتراب المهاجم الدولي العراقي مهند علي (ميمي) من التوقيع لنادٍ جديد في دوري المحترفين، بعد تلقيه عرضاً مالياً مغرياً، وذلك فور انتهاء عقده رسمياً مع فريق دبا.

دوري

انتقد مدرب مواطن الآلية الحالية لدوري تحت 23 عاماً، مطالباً بمراجعة شاملة للمسابقة، مؤكداً أن الدوري انحرف عن هدفه الأساسي المتمثل في تطوير اللاعبين الشباب، وتحول إلى ملاذ للاعبين الأكبر سناً ولاعبي دكة البدلاء في الفريق الأول.

صفقة

أجرى إداري بارز في أحد أندية المحترفين اتصالاً بمهاجم مواطن، أعرب خلاله عن إعجابه بمستواه الفني، وطالبه بالتريث، وتجميد مفاوضاته مع الأندية الأخرى، ومنحه فرصة لإقناع اللجنة الفنية بالتوقيع معه.

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