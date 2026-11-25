سيد مصطفى - عجمان

تلقى عجمان خسارة ثانية أمام الاتفاق السعودي بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، ليهدر «البرتقالي» فرصة انتزاع الصدارة، ويتجمد رصيده عند ست نقاط، مقابل تسع نقاط للاتفاق الذي عزز موقعه في صدارة المجموعة.

وتقدم الاتفاق بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، مستغلاً خطأ في التمرير من مدافع عجمان جيفيرسون يوري، ليقطع سلطان علي الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يضعها بهدوء على يسار الحارس علي الحوسني، مانحاً فريقه التقدم.

ونجح عجمان في إدراك التعادل بعد مجهود فردي مميز من وليد أزارو، الذي راوغ أكثر من مدافع قبل أن يهيئ الكرة لزميله فيكتور هنريكي أمام مرمى خالٍ من حارسه، ليودعها الأخير بسهولة في الشباك (24).

وتراجع عجمان بصورة مبالغ فيها بعد هدف التعادل، ما منح الاتفاق فرصة الاستحواذ على الكرة وفرض أفضليته في وسط الملعب، من دون أن يترجم ذلك إلى تهديد حقيقي على مرمى علي الحوسني.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتنقذ عجمان من استقبال هدف ثانٍ، في بداية الشوط الثاني بعدما ألغى الحكم هدفاً سجله سلطان علي لمصلحة الاتفاق، إثر العودة إلى مراجعة اللقطة التي سبقت الهدف، والتي شهدت تعرض فيكتور سوزا لمخالفة، ليقرر الحكم احتساب الخطأ وإلغاء الهدف، مبقياً النتيجة على حالها.

وعاد سلطان علي ليمنح الاتفاق التقدم مجدداً، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة مرر خلالها بيرسانت سيلينا الكرة إليه، ليقابلها بتسديدة وضعها على يمين الحارس، معلناً تقدم الفريق السعودي (54).