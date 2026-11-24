دبي - الإمارات اليوم

يشارك اتحاد الإمارات للصقور، للعام الثاني على التوالي، في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 25 إلى 29 من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، أمس، إنه يستعرض خلال مشاركته أبرز بطولاته ومبادراته الرامية إلى الارتقاء برياضة الصقور، وتعزيز الوعي بقيمتها التاريخية، ونقل خبراتها ومكتسباتها إلى الأجيال المقبلة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، راشد بن مرخان، أن الحضور الفاعل في الفعاليات المتخصصة، وتحقيق أثر ملموس من خلال المشاركة فيها، يشكّلان ركيزة أساسية في عمل الاتحاد، وأضاف أن هذه الفعاليات توفّر منصة مهمة لتحقيق أهداف الاتحاد، واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز ارتباط شباب الإمارات وأجيالها الصاعدة برياضة الصقور، بوصفها أحد أبرز رموز الهوية الوطنية، ومظهراً أصيلاً للاعتزاز بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية.