حقق الوصل انتصاراً كبيراً على حساب تراكتور سازي الإيراني بنتيجة 5-1، اليوم الإثنين، على مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى ست نقاط، متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي تراكتور في المركز الـ13 برصيد نقطتين.

في المباراة الأولى، انتظر الوصل حتى الدقيقة 44، عندما نجح مهدي طارمي في ترجمة أفضلية فريقه إلى هدف التقدم، بعدما تابع تسديدة زميله نيكولاس خيمينيز وأسكن الكرة الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الإمبراطور» بهدف دون رد.

وعزز بريان بالاسيوس تقدم فريقه بتسديدة على الطائر استقرت على يسار الحارس الإيراني في الدقيقة 55، قبل أن يضيف جابريل فاريتا الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 61، بعدما تابع كرة مرتدة من القائم وأسكنها الشباك.

وقلص أمير حسين الفارق لمصلحة الفريق الإيراني في الدقيقة 72، مستفيداً من هفوة ارتكبها مدافع الوصل سفيان بوفتيني.

لكن الرد الوصلاوي جاء سريعاً، إذ نجح مهدي طارمي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بتسديدة استقرت على يمين الحارس في الدقيقة 73.

وكان الوصل قد فرض أفضليته على مجريات اللقاء، مستفيداً من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع تراكتور محمد دينشكار، إثر عرقلته مهاجم الوصل مهدي طارمي، الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى، وذلك بعد مراجعة الحالة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

واستثمر الوصل تفوقه العددي في تكثيف محاولاته الهجومية، وكاد سيرجينيو أن يضيف هدفاً بتسديدة من مواجهة المرمى، لكن الحارس الإيراني تصدى لها، قبل أن يهدر مهدي طارمي فرصة أخرى بضربة رأس مرت بجوار القائم.

وواصل «الإمبراطور» أفضليته في الشوط الثاني، مهدراً العديد من الفرص السهلة لزيادة غلته التهديفية، وكان أبرزها محاولة بالرأس عن طريق سفيان بوفتيني، وأخرى لمهدي طارمي أبعدها القائم.

واختتم ريناتو جونيور أهداف الوصل بعد صناعة من أوليفيرا لم يجد صعوبة في ايداعها الشباك «90+3».