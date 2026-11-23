تعادل العين مع الاستقلال الإيراني 1-1 على استاد هزاع بن زايد، اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا "النخبة"، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، وأصبح رصيد الاستقلال 10 نقاط بالمركز الثالث.

تعرض العين للضغط منذ الدقائق الأولى، إذ تصدى حارسه خالد عيسى في الدقيقة الثانية لمحاولة من لاعب الاستقلال الإيراني حسين جودرزي، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويهدد المرمى مجدداً، لكن كرته مرت بعيداً عن المرمى.

ومع مرور الوقت، دخل العين أجواء المباراة تدريجياً، ونجح في استعادة توازنه وصناعة بعض الفرص، فارضاً أفضليته حتى نهاية الشوط الأول، وسط محاولات متقطعة من الفريق الضيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، باغت الاستقلال أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 51، سجله سلمان فلاح بضربة رأسية، مستفيداً من تمريرة جاسر أساني.

ولم يتأخر الرد العيناوي، إذ أدرك ماتياس بالاسيوس التعادل في الدقيقة 58، بعدما أرسل عبدالكريم تراوري كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها اللاعب الأرجنتيني بتسديدة قوية استقرت في الشباك.