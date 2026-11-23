أكد لاعب شباب الأهلي فيديريكو كارتابيا، صعوبة مواجهة القادسية السعودي، المقررة في الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث تحمل أهمية كبيرة في تحديد مسار فريقه في البطولة.

وأوضح كارتابيا، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، أن شباب الأهلي يعيش مرحلة تصاعدية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة النتائج الإيجابية، معرباً عن أمله في أن يقدم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم، وأن يستمتعوا بالمباراة.

وتعكس تصريحات اللاعب الأرجنتيني حالة الثقة التي يعيشها الفريق، بعد فوزه على عجمان (3-1) يوم الجمعة الماضي في دوري المحترفين. وجاء هذا الفوز بعد فترة صعبة بدأت بالخسارة القارية أمام الهلال السعودي، ثم الخسارة أمام الشارقة والتعادل مع كلباء محلياً.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء من المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية مشواره، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام الهلال بهدفين دون رد في الرياض.

في المقابل، يملك القادسية 8 نقاط في المركز الخامس، ويُعد أحد الفرق التي لم تتعرض للخسارة في البطولة حتى الآن. ويمتلك الفريق السعودي خط هجوم قوياً سجل 9 أهداف في أربع مباريات، ما يجعل المواجهة اختباراً صعباً لدفاع شباب الأهلي.

ويسعى شباب الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، والاقتراب من العين المتصدر، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، الذي تحجز مقاعده الفرق صاحبة المراكز الثمانية الأولى.