اختُتمت أول من أمس منافسات النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بتسجيل رياضيي الإمارات ذهبيتين وفضية في نهائيات الحزام الأسود للمحترفين.

وتُوِّج لاعب نادي الوحدة، عمر السويدي، بالميدالية الذهبية لوزن 56 كيلوغراماً، بينما أحرز لاعب نادي العين، خالد الشحي، ذهبية وزن 62 كيلوغراماً. وأضاف لاعب نادي الوحدة، سعيد الكبيسي، الميدالية الفضية في منافسات وزن 85 كيلوغراماً التي توج بلقبها البرازيلي جوناثان سيلفا، لاعب أكاديمية شرطة أبوظبي.