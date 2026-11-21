تستضيف اليونان، اليوم، الجولة التاسعة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل، في السباق الرئيس لمسافة 140 كلم (ثلاث نجوم)، الذي يقام على خمس مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 31.5 كلم، والثانية 29.1 كلم، والثالثة 31.5 كلم، والرابعة 29.1 كلم، فيما تبلغ مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة 22.5 كلم.

ويقام السباق بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE والاتحاد اليوناني للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، إلى جانب أربعة سباقات أخرى.

ويتضمن برنامج المنافسات السباق الثاني، وهو سباق دولي معتمد لمسافة 120 كلم (نجمتان)، مخصص للشباب والناشئين في القدرة، فيما يقام السباق الثالث كسباق دولي معتمد للمسافة ذاتها (120 كلم – نجمتان).