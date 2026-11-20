تتواصل مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم بمواجهتين قويتين، إذ يسعى الشارقة إلى الصدارة المؤقتة عندما يحل ضيفاً على كلباء، فيما يستقبل شباب الأهلي ضيفه عجمان.

وتبدو الفرصة مواتية أمام الشارقة للصعود إلى صدارة الترتيب للأسبوع الثاني على التوالي، ولو مؤقتاً، عندما يواجه مضيفه كلباء، في الساعة 4:45 مساءً، على استاد كلباء.

ويملك «الملك» 15 نقطة، وسيرفع الفوز رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، قبل مواجهة الجزيرة (17 نقطة) المحفوفة بالمخاطر غداً أمام مستضيفه خورفكان.

في المقابل، يملك كلباء ثماني نقاط، منها سبع نقاط حصدها في آخر ثلاث جولات فقط من فوزين وتعادل، وهو أكثر مما جمعه في المباريات الـ13 التي سبقتها، إذ حصد ست نقاط فقط من ستة تعادلات وسبع خسائر.

كما يحتضن استاد راشد، في الساعة 7:25 مساءً، مواجهة شباب الأهلي وضيفه عجمان، في لقاء يفصل بين الطرفين فيه 3 نقاط فقط.

ويدخل «الفرسان» المواجهة برصيد 13 نقطة، ولا خيار أمامهم سوى الفوز للبقاء قريباً من الصدارة.

ولا يقدم الفريق أداءً مستقراً، فقد خسر مباراتين من آخر أربع مباريات (1-3 أمام الجزيرة، و0-2 أمام الشارقة)، وهو عدد الخسائر نفسه الذي تكبده في 32 مباراة سبقتها في المسابقة (فاز 22 مرة، وتعادل ثماني مرات، وخسر مرتين).

ورغم الفترة الصعبة، يملك الفريق سجلاً قوياً أمام عجمان، إذ فاز في آخر ثماني مواجهات أمام «البركان» في الدوري.

في المقابل، يدخل عجمان اللقاء برصيد 10 نقاط، وهو مطالب باستغلال أنصاف الفرص التي قد تتاح له، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الدفاع أولاً والهجوم ثانياً.

ويُعد «البرتقالي» أكثر فرق الدوري هذا الموسم تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء (أربعة أهداف)، والأكثر اعتماداً على الإرسال الطويل (387 تمريرة).