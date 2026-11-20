تتجه أنظار الجماهير في الجولة الثامنة ​من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التي تنطلق اليوم، نحو ‌مباراة القمة المرتقبة ​بين النادي الإفريقي وغريمه التقليدي الترجي، التي ستقام، بعد غد، في ختام الجولة، وتحظى قمة العاصمة باهتمام واسع بالنظر إلى أهمية نتيجتها في سباق المنافسة على صدارة الدوري، إذ يسعى الترجي إلى مواصلة ملاحقة المتصدر اتحاد بنقردان، بينما يطمح الإفريقي إلى تحقيق فوز يعزز حظوظه في المنافسة ⁠على مراكز المقدمة، ويقلص الفارق عن منافسه التقليدي. ويدخل الترجي المباراة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة من سبع مباريات، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن اتحاد بنقردان المتصدر، فيما يحتل الإفريقي المركز الرابع برصيد 13 نقطة.