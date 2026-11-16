الأردن يخسر خدمات مدافعه الحوراني بداعي الإصابة

خسر المنتخب الأردني خدمات مدافعه، هادي الحوراني، بسبب الإصابة، ما سيحرمه المشاركة أمام أستراليا، غداً، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم، مساء أول من أمس.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد الحوراني «من التجمع بعد شعوره بآلام بالعضلات أسفل البطن، ما يستدعي إخضاعه للراحة»، وتزيد إصابة مدافع وفاق سطيف الجزائري من متاعب المدرب المغربي، بادو الزاكي، في ظل غياب المدافعين سعد الروسان (القوة الجوية العراقي) وإحسان حداد (الفيصلي) بسبب الإصابة أيضاً، ويستعد «النشامى» لمواجهة أستراليا على ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار استعداداته لنهائيات لكأس آسيا 2027، التي تأجلت إلى أواخر العام المقبل.