مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري الأمم الأوروبية (المسار الأول)

ألمانيا - هولندا 23:45

اليونان - صربيا 23:45

دوري الأمم الأوروبية (المسار الثاني)

مقدونيا الشمالية - سلوفينيا 23:45

سويسرا - اسكتلندا 23:45

دوري الأمم الأوروبية (المسار الثالث)

جزر الفارو - مولدوفا 19:00

كازاخستان - سلوفاكيا 19:00

إستونيا - بلغاريا 21:00

آيسلندا - لوكسمبورغ 21:00

التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا

زيمبابوي - غينيا الاستوائية 17:00

ناميبيا - الكاميرون 17:00

السودان - السنغال 17:00

الصومال - غانا 19:00

إريتريا - غينيا 20:00

إفريقيا الوسطى - بنين 20:00

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