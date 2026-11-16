مباريات اليـوم
دوري الأمم الأوروبية (المسار الأول)
ألمانيا - هولندا 23:45
اليونان - صربيا 23:45
دوري الأمم الأوروبية (المسار الثاني)
مقدونيا الشمالية - سلوفينيا 23:45
سويسرا - اسكتلندا 23:45
دوري الأمم الأوروبية (المسار الثالث)
جزر الفارو - مولدوفا 19:00
كازاخستان - سلوفاكيا 19:00
إستونيا - بلغاريا 21:00
آيسلندا - لوكسمبورغ 21:00
التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا
زيمبابوي - غينيا الاستوائية 17:00
ناميبيا - الكاميرون 17:00
السودان - السنغال 17:00
الصومال - غانا 19:00
إريتريا - غينيا 20:00
إفريقيا الوسطى - بنين 20:00
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