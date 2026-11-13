بطولة «مدن» العالمية للترايثلون «أبوظبي 2026» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم بطولة «مدن» العالمية للترايثلون «أبوظبي 2026»، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون، اليوم وغداً، في جزيرة الحديريات، ضمن سلسلة بطولة العالم للترايثلون 2026، بالتزامن مع استضافة بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات - أبوظبي 2026، وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز النجوم العالميين، وأبطال أولمبيين، حيث تنطلق المنافسات اليوم بسباقات السرعة الفردية لنخبة السيدات والرجال، فيما تُقام غداً منافسات التتابع المختلط للفرق الوطنية.