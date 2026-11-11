تقديم موعد حفل جوائز «كاف» إلى الثاني من ديسمبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس، تقديم موعد حفل جوائز العام من السابع من ديسمبر إلى الثاني منه، في مدينة لاغوس النيجيرية، وقال في بيان: «يأتي الموعد الجديد، الثاني من ديسمبر 2026، ليقدم أحد أبرز الأحداث في الأجندة الرياضية الإفريقية، حيث يجتمع نخبة من أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في القارة بمدينة لاغوس، في احتفالية مبهرة تسلط الضوء على الإنجازات التي ميزت عاماً استثنائياً آخر لكرة القدم الإفريقية».

وأضاف: «سينطلق الحفل في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)، في مركز البروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون (المسرح الوطني) الشهير في لاغوس».