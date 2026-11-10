«غولف الإمارات» بطل المونديال المدرسي بـ 4 ميداليات

ظفر المنتخب الوطني للغولف بلقب بطولة العالم المدرسية، بعد تصدّره منافسات الفرق بأربع ميداليات، على ملعب تازكزوت في مدينة تغازوت قرب أغادير المغربية.

وأنهى المنتخب الوطني البطولة برصيد 854 ضربة، وبمعدل 10 ضربات تحت المعدل، متقدماً على منتخب الصين تايبيه الذي حل ثانياً بمعدل ثماني ضربات فوق المعدل بفارق 18 ضربة، بينما جاء المنتخب المغربي في المركز الثالث بمعدل 10 ضربات فوق المعدل، وعلى صعيد منافسات الفردي، عزّز لاعبو الإمارات حصيلة الإنجاز بثلاث ميداليات، حيث أحرز إيدن كريستوفر فيتزغيرالد ذهبية الفتيان تحت 15 سنة، ونال ألكسندر روشيكا فضية الفتيان تحت 18 سنة، بفارق ضربة واحدة عن المتوج بالمركز الأول من تايلاند، بينما حصدت أنورادها تشودري برونزية الفتيات تحت 18 سنة، لترفع الإمارات رصيدها إلى أربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.