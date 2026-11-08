«أبوظبي للرياضات المائية» يحطم رقم التتابع في كأس الاتحاد للسباحة

تصدّر نادي أبوظبي للرياضات المائية جدول الميداليات عقب الفترة الصباحية من الجولة الثانية لكأس الاتحاد للسباحة 2026، التي انطلقت أمس وتختتم اليوم بمسبح النادي في مدينة محمد بن زايد، بعدما حصد 17 ميدالية، بينها سبع ذهبيات.

وسجّل فريق أبوظبي رقماً قياسياً إماراتياً في سباق التتابع 4×50 متراً حرة للبنين، فئة 7–11 سنة، بعدما أحرز الذهبية بزمن دقيقتين و9.98 ثوانٍ، محطّماً الرقم السابق البالغ دقيقتين و15.37 ثانية، والمسجّل باسم الفجيرة منذ يناير 2023.

وحسم أبوظبي السباق بفارق عُشر ثانية عن فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي نال الفضية بزمن دقيقتين و10.08 ثوانٍ، فيما أحرز الوصل البرونزية بزمن دقيقتين و17.75 ثانية.

وتساوى أبوظبي والوصل في إجمالي الميداليات برصيد 17 لكل منهما، وتقدّم أبوظبي بسبع ذهبيات مقابل ست للوصل. وجاء الفجيرة ثالثاً برصيد 15 ميدالية، بينها خمس ذهبيات، فيما أحرز الحمرية ذهبيتين ومليحة ذهبية واحدة، ونال المدام فضيتين والبطائح فضية واحدة.