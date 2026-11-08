مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري المحترفين

الجزيرة - الوصل 16:55

النصر - يونايتد 16:55

الوحدة - العين 19:30

عجمان - بني ياس 19:30

الدوري الإنجليزي

برايتون - برينتفورد 18:00

كريستال بالاس - ليفربول 18:00

إبسويتش تاون - بورنموث 18:00

سندرلاند - تشيلسي 18:00

مانشستر يونايتد - أستون فيلا 20:30

الدوري الإسباني

إلتشي - ريال بيتيس 17:00

ريال سوسييداد - رايو فاليكانو 19:15

سيلتا فيغو - ليفانتي 21:30

فياريال - خيتافي 21:30

أتلتيكو مدريد - برشلونة 00:00

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