مباريات اليـوم
دوري المحترفين
الجزيرة - الوصل 16:55
النصر - يونايتد 16:55
الوحدة - العين 19:30
عجمان - بني ياس 19:30
الدوري الإنجليزي
برايتون - برينتفورد 18:00
كريستال بالاس - ليفربول 18:00
إبسويتش تاون - بورنموث 18:00
سندرلاند - تشيلسي 18:00
مانشستر يونايتد - أستون فيلا 20:30
الدوري الإسباني
إلتشي - ريال بيتيس 17:00
ريال سوسييداد - رايو فاليكانو 19:15
سيلتا فيغو - ليفانتي 21:30
فياريال - خيتافي 21:30
أتلتيكو مدريد - برشلونة 00:00
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