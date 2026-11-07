مباريات اليوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري المحترفين

الظفرة - كلباء 16:55

حتا - خورفكان 19:30

الشارقة - شباب الأهلي 19:30

الدوري الإيطالي

روما - ساسولو 23:45

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند - إيلفيرسبيرغ 18:30

ماينتس - بايرن ميونيخ 18:30

الدوري الإسباني

إسبانيول - ديبورتيفو لاكورونيا 19:15

أوساسونا - أتلتيك بلباو 21:30

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد - توتنهام 16:30

أرسنال - هال سيتي 19:00

فولهام - نيوكاسل 19:00

نوتنغهام - مانشستر سيتي 21:30

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