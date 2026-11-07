مباريات اليوم
دوري المحترفين
الظفرة - كلباء 16:55
حتا - خورفكان 19:30
الشارقة - شباب الأهلي 19:30
الدوري الإيطالي
روما - ساسولو 23:45
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند - إيلفيرسبيرغ 18:30
ماينتس - بايرن ميونيخ 18:30
الدوري الإسباني
إسبانيول - ديبورتيفو لاكورونيا 19:15
أوساسونا - أتلتيك بلباو 21:30
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد - توتنهام 16:30
أرسنال - هال سيتي 19:00
فولهام - نيوكاسل 19:00
نوتنغهام - مانشستر سيتي 21:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news