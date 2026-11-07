فتح باب التسجيل لـ «تحدي دبي للجري»

أعلن تحدي دبي للجري فتح باب التسجيل للمشاركة في نسخته الثامنة، المقرر إقامتها في 22 نوفمبر الحالي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان أمس، أن شارع الشيخ زايد سيُغلق أمام حركة المركبات خلال الحدث، لإتاحة المجال أمام مئات الآلاف من المشاركين لخوض سباقات الجري عبر مسارين بطول 5 و10 كيلومترات، ينطلقان من منطقة متحف المستقبل ويمران بعدد من أبرز معالم دبي. وتستهدف النسخة الجديدة البناء على المشاركة القياسية التي سجلتها النسخة الماضية، والتي بلغت أكثر من 307 آلاف مشارك من مختلف الأعمار والمستويات البدنية، بما يعزز ممارسة النشاط الرياضي وترسيخ ثقافة اللياقة البدنية في المجتمع.

ويخصص مسار الـ5 كيلومترات للعائلات والمبتدئين، مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة وصولاً إلى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بالقرب من دبي مول، فيما يمتد مسار الـ10 كيلومترات من متحف المستقبل باتجاه مركز دبي المالي العالمي مروراً بأبراج الإمارات.