مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الأوروبي

ميلان - فيرينتسفاروشي 21:45

أندرلخت - سالزبورغ 21:45

كريستال بالاس - هوفينهايم 21:45

ليلستروم - فيكتوريا بلزن 21:45

ريال سوسييداد - ليون 21:45

سبارتا براغ - بورنموث 21:45

دوري المؤتمر الأوروبي

أي جي إف - سبورتنغ براغا 21:45

أتالانتا - كايرات ألماتي 21:45

ميتييلاند - أياكس 21:45

كوبس - جينت 21:45

طرابزون سبور - فرايبورغ 21:45

كأس مصر

الجونة - اتحاد الشرطة 16:30

البنك الأهلي - بور فؤاد 19:00

الدوري العراقي

الكهرباء - زاخو 17:00

ديالى - الميناء 17:45

الموصل - دهوك 19:30

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