مباريات اليـوم
الدوري الأوروبي
ميلان - فيرينتسفاروشي 21:45
أندرلخت - سالزبورغ 21:45
كريستال بالاس - هوفينهايم 21:45
ليلستروم - فيكتوريا بلزن 21:45
ريال سوسييداد - ليون 21:45
سبارتا براغ - بورنموث 21:45
دوري المؤتمر الأوروبي
أي جي إف - سبورتنغ براغا 21:45
أتالانتا - كايرات ألماتي 21:45
ميتييلاند - أياكس 21:45
كوبس - جينت 21:45
طرابزون سبور - فرايبورغ 21:45
كأس مصر
الجونة - اتحاد الشرطة 16:30
البنك الأهلي - بور فؤاد 19:00
الدوري العراقي
الكهرباء - زاخو 17:00
ديالى - الميناء 17:45
الموصل - دهوك 19:30
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