5 دقائق تقلب فرحة الوحدة إلى صدمة أمام الخالدية البحريني

تسببت خمس دقائق في تبديد فرحة الوحدة بحسم تأهله المبكر إلى دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، بعدما استقبل هدفين متتاليين قلب بهما الخالدية البحريني تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، وكان «العنابي» قد تقدم في الدقيقة 55 بواسطة كريستيان بنتيكي، وبدا قريباً من حصد النقاط الثلاث التي تضمن له بطاقة العبور، قبل أن يدرك غليسون مورييرا التعادل للخالدية في الدقيقة 67، ثم يضيف سيف الدين بوهرة هدف الفوز بعد خمس دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 72، ليخرج الفريق البحريني بانتصار ثمين من المباراة، وكان الفوز أو التعادل كافياً للوحدة لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، غير أن خسارته تزامنت مع فوز ناساف الأوزبكي على الكويت الكويتي 3-2، لتشتعل المنافسة مجدداً على بطاقتي التأهل، وتبقى حظوظ الفرق الأربعة قائمة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ورغم الخسارة حافظ الوحدة على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، يليه الكويت في المركز الثاني بست نقاط، بينما يتساوى ناساف والخالدية في المركزين الثالث والرابع برصيد أربع نقاط لكل منهما.