منتخب الإمارات وصيفاً لـ «خليجي الناشئين»

تُوِّج المنتخب المصري بلقب كأس الخليج لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، بعدما تغلب على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس، على استاد حمد الكبير في الدوحة.

ورغم خسارته اللقب، قدم المنتخب الإماراتي مباراة جيدة، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل، إلا أن الأخطاء الدفاعية، وخصوصاً في الشوط الثاني، كلفته استقبال هدفين حسم بهما المنتخب المصري المواجهة.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل عن طريق خالد محمود في الدقيقة 19، بتسديدة عرضية، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل من ركلة جزاء نفذها بطي الجنيبي في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني، أضاف محمد جمال الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 65، بتسديدة قوية سكنت مرمى الحارس جوشوا بنتلي، قبل أن يعزز البديل خالد مختار تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة 81.وأهدر المنتخب الإماراتي هدفاً محققاً من عيسى البلوشي في الدقيقة 79 وهو في مواجهة المرمي من هجمة منظمة على مرمى المنتخب المصري.