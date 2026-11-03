ميسي يقود إنتر ميامي لضمان مقعده في «كونكاكاف»

الولايات المتحدة - أ.ف.ب

سجل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفاً متأخراً بعد تمريرة حاسمة، وقاد فريقه إنتر ميامي لفوز حاسم على مضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن 2-1، منافسه المباشر في المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لكرة القدم، ليضمن مقعده في مسابقة كأس الأبطال للكونكاكاف الموسم المقبل.

وجاء هدف ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، بعد مراوغته ثلاثة مدافعين في الدقيقة 83، وكان كافياً لحصد النقاط الثلاث. وارتقى إنتر ميامي إلى المركز الثاني، موسعاً الفارق إلى نقطة واحدة عن نيو إنغلاند، قبل مرحلة واحدة من نهاية الموسم، ما يعني أن الفوز على شارلوت إف سي الخامس، السبت، سيضمن له أفضلية الأرض حتى نهائيات المنطقة الشرقية.