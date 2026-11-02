رأس الخيمة تستضيف مجموعة منتخب الناشئين الآسيوية

أعلن اتحاد كرة القدم استضافة رأس الخيمة مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027، بمشاركة المنتخب الوطني وبنغلاديش وسورية وبوتان وماكاو الصين، وذلك خلال الفترة من الثامن إلى 20 نوفمبر الجاري، على ملعب نادي الإمارات واستاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أمس، أن التصفيات تشهد مشاركة 35 منتخباً، موزعة على سبع مجموعات، يضم كل منها خمس منتخبات، وتقام منافساتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز المؤهلة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان عام 2027.