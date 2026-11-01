ذهبيتان للمغرب والبحرين في «أبوظبي غراند سلام» للجودو

توج منتخبا البحرين والمغرب بأول ميداليتين ذهبيتين لهما في تاريخ مشاركاتهما ببطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو، وذلك في منافسات الجولة الثانية التي أقيمت، مساء أول من أمس، على صالة «مبادلة أرينا»، ضمن البطولة المقامة حالياً برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأحرز المغربي حسن الدوكالي، ذهبية وزن تحت 73 كغم، بعد خمسة انتصارات متتالية، تغلّب خلالها على منافسين من رومانيا وفرنسا وروسيا، قبل أن يحسم المواجهة النهائية أمام بطل طاجيكستان.

كما أهدى سوخروب بوقيف منتخب البحرين ذهبية وزن تحت 66 كغم، إثر فوزه على لاعبين مصنفين من أوكرانيا وفرنسا وأوزبكستان، قبل أن يتغلب على منافسه الروسي في النزال النهائي.