الحبتور وبلجرافيا في نهائي كأس الهالوين للبولو

تختتم اليوم منافسات كأس الهالوين للبولو، التي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع فريقي الحبتور وبلجرافيا في الرابعة والنصف عصراً، فيما يلتقي فريق النقل التلفزيوني مع منتخب «مهرة ومهران» في الثالثة والنصف مساءً على كأس الترضية.

وبلغ الحبتور المباراة النهائية عقب فوزه على النقل التلفزيوني 8-6.

كما حجز بلجرافيا مقعده في النهائي بفوزه على «مهرة ومهران» بنتيجة 8.5 مقابل ستة أهداف.

وأعدت اللجنة المنظمة برنامجاً ترفيهياً مصاحباً للمنافسات يستهدف العائلات والأطفال، يتضمن مسابقات لاختيار أفضل زي تنكري، إلى جانب تقديم جوائز مادية وعينية للجماهير.