إعلان مسار ماراثون أدنوك أبوظبي 2026

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي المسار الرسمي للنسخة الثامنة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2026، المقررة إقامتها 12 ديسمبر المقبل، حيث يمتد لمسافة 42.195 كيلومتراً، وينطلق من كورنيش أبوظبي بالقرب من المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، على أن يكون خط النهاية في الموقع ذاته.

ويمر المسار بعدد من أبرز المعالم الحضارية والثقافية والتاريخية والرياضية في العاصمة، التي تشمل صرح زايد المؤسس، وجامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، ومدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد، وقصر الحصن، ومركز التجارة العالمي أبوظبي، وأبراج الاتحاد، إلى جانب كورنيش أبوظبي.

وتحتضن مدينة زايد الرياضية نقطة التبديل الخاصة بسباق التتابع، فيما يوفر المسار للعدائين المرور بمجموعة من أبرز معالم العاصمة التي تعكس تنوعها الحضاري والثقافي والرياضي.

وأكد مجلس أبوظبي الرياضي أن اختيار مسار الماراثون يهدف إلى إبراز معالم أبوظبي، وإتاحة الفرصة للمشاركين والزوار للتعرف إلى وجهاتها الحضارية والثقافية والرياضية، بالتزامن مع استضافة الحدث الذي يستقطب مشاركين من داخل الدولة وخارجها.