شبح يونايتد يطارد الشارقة.. والأرض سلاح خورفكان وحتا

يكتمل اليوم عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات مهمة في ختام دور الـ16، تجمع خورفكان مع الظفرة والشارقة مع العروبة وحتا مع يونايتد.

يُذكر أن اتحاد كرة القدم سيجري قرعة الدور ربع النهائي مباشرة بعد انتهاء مباراة حتا ويونايتد مساء اليوم لتحديد أطراف مواجهات الدور ربع النهائي، والملاعب المحايدة المستضيفة للمباريات وفق نظام البطولة.

الشارقة - العروبة

يبحث الشارقة عن بداية موفقة في مشواره بكأس رئيس الدولة، عندما يستقبل العروبة في الساعة 5:00 مساءً على استاد الشارقة، في مواجهة يتطلع خلالها «الملك» إلى تفادي سيناريو الموسم الماضي، حين ودّع المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام يونايتد بركلات الترجيح.

ويخوض الشارقة، المتوج باللقب 10 مرات، المواجهة في غياب عدد من لاعبيه، يتقدمهم المهاجم كايو لوكاس وأرشيا مجيد بسبب الإصابة.

في المقابل، يدخل العروبة المواجهة بطموح مواصلة مغامرته في البطولة.

خورفكان - الظفرة

يستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي، في الساعة 4:55 مساءً، مواجهة خورفكان والظفرة، في لقاء يتطلع خلاله الفريقان إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل، مستفيدين من تقارب مستوياتهما منذ بداية الموسم.

ويأمل خورفكان استثمار عامل الأرض لتكرار ما حققه الموسم الماضي، حين تجاوز دور الـ16 بالفوز على كلباء، قبل أن يتوقف مشواره في ربع النهائي أمام شباب الأهلي.

وأما الظفرة، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة عقب تحسن مستواه تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

حتا - يونايتد

يحتضن استاد حمدان بن راشد، في الساعة 8:00 مساءً، مواجهة حتا وضيفه يونايتد، الطامحين إلى مواصلة المشوار في الكأس.

ويبحث حتا، الملقب بـ«الإعصار»، عن فرصة لإعادة ترتيب أوراقه عبر البطولة، بعد البداية المتعثرة في دوري المحترفين وكأس الرابطة، إذ يمثل التأهل للدور المقبل فرصة لتعزيز معنويات الفريق واستعادة التوازن.

وفي المقابل، يتطلع يونايتد إلى تكرار مشواره اللافت في النسخة الماضية، عندما بلغ الدور نصف النهائي بعدما أقصى الشارقة من دور الـ16 والوحدة من ربع النهائي، قبل أن تنتهي رحلته أمام العين.