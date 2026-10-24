الإمارات تشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية

يشارك وفد إماراتي يضم ممثلين عن اتحاد الرياضات البحرية وعدداً من الأندية البحرية في الدولة، في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، التي تستضيفها مدينة سينترا البرتغالية حتى 26 أكتوبر الجاري.

ويضم الوفد كلاً من نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية خالد المدفع، والأمين العام خالد بن دسمال، والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، ومدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد الحوسني، ومدير عام نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد إبراهيم، ومدير فعاليات الرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ناصر الظاهري.

وتتضمن الاجتماعات السنوية انعقاد الجمعية العمومية الـ99 للاتحاد الدولي للرياضات البحرية غداً.