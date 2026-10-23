فريق أبوظبي للشراع يتألق في عُمان

حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خمسة مراكز متقدمة ضمن الثلاثة الأوائل في أربع فئات، في النسخة الـ15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي أُقيم في عُمان، بمشاركة أكثر من 100 بحار وبحارة من سبع دول.

وتصدر عبدالرحمن البحري تصنيف الذكور في فئة «إلكا 4» برصيد 45 نقطة، متقدماً على العُماني هود سعد النوفلي، الذي سجل 50 نقطة، فيما حقق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في تصنيف الذكور لفئة «إلكا 6»، عبر سيميون هاريستوف برصيد 35 نقطة، ومحمد عبدالكريم الحمادي برصيد 45 نقطة، أمام البحريني وليد توفيق، صاحب المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وفي فئة الأوبتيميست، أحرز ذياب المهيري المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما جاء حمزة آل علي ثالثاً في فئة «إلكا 7» برصيد 30 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن العُماني المعتصم حمود الفارسي، والبحريني داود عبدالله، اللذين احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي.