مباريات اليـوم
الدوري العراقي
زاخو - أربيل 18:30
الطلبة - القوة الجوية 20:45
الغراف - النفط 23:00
الدوري الأوروبي
يوفنتوس - رين 20:45
بورنموث - ميلان 23:00
بشكتاش - كريستال بالاس 23:00
سيلتيك - سيلتا فيغو 23:00
هوفينهايم - ليون 23:00
أولمبياكوس - سبارتا براغ 23:00
كأس رئيس الدولة
الجزيرة - عجمان 17:00
الوصل - اتحاد كلباء 17:00
شباب الأهلي - العين 20:00
الدوري القطري
الشحانية - السد 18:30
الغرافة - الأهلي 20:45
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