مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري العراقي

زاخو - أربيل 18:30

الطلبة - القوة الجوية 20:45

الغراف - النفط 23:00

الدوري الأوروبي

يوفنتوس - رين 20:45

بورنموث - ميلان 23:00

بشكتاش - كريستال بالاس 23:00

سيلتيك - سيلتا فيغو 23:00

هوفينهايم - ليون 23:00

أولمبياكوس - سبارتا براغ 23:00

كأس رئيس الدولة

الجزيرة - عجمان 17:00

الوصل - اتحاد كلباء 17:00

شباب الأهلي - العين 20:00

الدوري القطري

الشحانية - السد 18:30

الغرافة - الأهلي 20:45

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