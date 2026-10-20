ماكلروي يشارك في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

أكد النجم الإيرلندي الشمالي، روري ماكلروي، مشاركته في النسخة الـ38 من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2027، في نادي الإمارات للغولف بدبي، ويهدف من خلالها إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الخامسة، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المعروف بـ«كأس دلة». وكان ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً، قد رفع رصيده إلى ست ألقاب في البطولات الكبرى، بعد احتفاظه بلقب بطولة الماسترز الأميركية في نادي أوغوستا الوطني خلال أبريل الماضي، ليصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يحرز السترة الخضراء في عامين متتاليين، بعد جاك نيكلاوس ونيك فالدو وتايغر وودز، معادلاً بذلك رصيد فالدو من ألقاب البطولات الكبرى.