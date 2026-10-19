فوز الشارقة ودبي في افتتاح دوري الشطرنج

استهل ناديا الشارقة ودبي للشطرنج مشوارهما في الدوري العام بالفوز على ناديَي أبوظبي والفجيرة بنتيجة واحدة 4-2، ضمن منافسات الفئة المفتوحة للجولة الأولى، التي ينظمها اتحاد الشطرنج ضمن مسابقات الموسم الرياضي الحالي، ويستضيف منافسات الجولتين الأولى والثانية منها نادي دبي للشطرنج.

وشهدت مواجهة الشارقة وأبوظبي فوز سعود جابر على عيسى محمود الخوري، وغوبتا أبهيجيت على حمدان إدريس، مقابل أربعة تعادلات جمعت الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير آدم توخاييف، وسافين سفرالله خان مع أحمد عتيق الرميثي، ومحمد شيان مع أوبادو أدريتش، وراشد حسين الحمادي مع راشد أبوبكر الحميري.

وفي المواجهة الثانية، تغلب نادي دبي للشطرنج على الفجيرة بنتيجة 4-2، بعدما حقق الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي الفوز على الأستاذ الدولي الكبير إيغور ميلادينوفيتش، وإبراهيم سلطان على محمد يوسف آل علي، وأحمد فريد على خليفة خالد، وحمد عيسى البلوشي على عامر سعيد اليليلي، فيما سجل الفجيرة انتصارين عن طريق عمار السدراني على سعيد إسحاق، ومحمد سعيد اليليلي على عثمان موسى.

وفي فئة السيدات، تفوق نادي دبي للشطرنج على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5.5 نقاط مقابل نصف نقطة، ليحقق بداية قوية في منافسات الدوري.