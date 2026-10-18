الحمرية يتجاوز سيتي.. والجزيرة الحمراء يهزم الذيد

حقق الحمرية فوزاً مهماً على مضيفه سيتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل أربع نقاط لسيتي. وسجل هدفي الحمرية البرازيلي إيتالو دي سوزا (7)، والإسباني يوسف الزجاري (33). وفي مباراة أخرى، تغلب الجزيرة الحمراء على الذيد بهدفين مقابل هدف.

وافتتح الإيراني سيدبوريا ميرائي التسجيل للجزيرة الحمراء في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك السنغالي الحساني تامبورا التعادل للذيد «12»، فيما سجل الكاميروني كيفين سونا هدف الفوز للجزيرة الحمراء «73» ورفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى خمس نقاط، فيما تجمد رصيد الذيد عند 10 نقاط.