قمة الإمارات للشطرنج تناقش توسيع قاعدة ممارسة اللعبة

يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اليوم، قمة الإمارات للشطرنج 2026، تحت شعار «الطريق إلى أولمبياد أبوظبي 2028» بمشاركة قيادات أندية الشطرنج في الدولة ونخبة من المتخصصين والخبراء.

وتناقش القمة ثلاثة محاور رئيسة تشمل الاستعداد للاستحقاق الأولمبي، وتحقيق النتائج المأمولة، وبناء إرث مستدام للأجيال القادمة وتطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بمستوى اللاعبين والمسابقات المحلية إلى جانب إعداد جيل جديد من المواهب، وتوسيع قاعدة ممارسة الشطرنج، وتطوير الشطرنج المدرسي، وتأهيل المدربين، واكتشاف اللاعبين الواعدين. وتهدف القمة إلى تعزيز حضور دولة الإمارات على خارطة الشطرنج العالمية.