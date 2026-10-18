مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري المحترفين

خورفكان - الوحدة 17:05

كلباء - الجزيرة 17:05

عجمان - الشارقة 19:45

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد 17:00

نوتنغهام - أرسنال 19:30

الدوري الإسباني

مالاجا - ريال سوسييداد 20:30

ريال مدريد - إشبيلية 23:00

الدوري الإيطالي

أودينيزي - ليتشي 14:30

فيورنتينا - كومو 17:00

ميلان - أتالانتا 20:00

الدوري الفرنسي

أنجييه - مارسيليا 17:00

لوريان - موناكو 19:15

ليون - نيس 22:45

الدوري الألماني

باير ليفركوزن - فرايبورغ 17:30

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