مباريات اليـوم
دوري المحترفين
خورفكان - الوحدة 17:05
كلباء - الجزيرة 17:05
عجمان - الشارقة 19:45
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد 17:00
نوتنغهام - أرسنال 19:30
الدوري الإسباني
مالاجا - ريال سوسييداد 20:30
ريال مدريد - إشبيلية 23:00
الدوري الإيطالي
أودينيزي - ليتشي 14:30
فيورنتينا - كومو 17:00
ميلان - أتالانتا 20:00
الدوري الفرنسي
أنجييه - مارسيليا 17:00
لوريان - موناكو 19:15
ليون - نيس 22:45
الدوري الألماني
باير ليفركوزن - فرايبورغ 17:30
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