الرزوقي يحتفظ بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

احتفظ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بمنصبه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لولاية خامسة على التوالي، تمتد بين عامَي 2026 و2030.

وجاء ذلك، عقب حصوله على أعلى عددٍ من الأصوات في انتخابات الاتحاد الدولي، أول من أمس، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في مدينة «بيلسكو-بياوا» في بولندا، وتخللها انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك بالتزامن مع استضافة بولندا بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، المقررة خلال الفترة بين 14 و18 أكتوبر.

كما تضمنت «الجمعية العمومية» اجتماعات تكميلية للجان الفنية والاتحادات القارية، لبحث وتطوير مسابقات «الكاتا» و«الكوميتيه» والارتقاء بالمستويات التنظيمية والتحكيمية.