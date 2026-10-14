الجزيرة يُعوّل على خبرة كوزمين لمواجهة أركاداغ في «آسيا 2»

يُعوّل الجزيرة على خبرة مدربه، الروماني أولاريو كوزمين، في البطولات الآسيوية، وقوة أسلحته الهجومية لتجاوز عقبة فريق أركاداغ التركمانستاني، عندما يستضيفه، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بمسابقة دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة لا يملك فيها «فخر أبوظبي» رفاهية التعثر، بعد تعادله السلبي مع غولغوهار سيرجان في الجولة الأولى.

ويستند الجزيرة إلى خبرة كوزمين، المُتوّج بلقب البطولة الآسيوية نفسها في نسختها الأولى مع الشارقة، لقيادة الفريق نحو حصد النقاط الثلاث، وقدرته على التعامل مع المباريات التي تفرض على الفِرَق البحث عن الفوز مع الحفاظ على التوازن بين الواجبات الهجومية والدفاعية.

ويراهن الجزيرة على مجموعة من مفاتيح اللعب القادرة على صناعة الفارق، يتقدمهم بونو دي أوليفيرا، وفليسيو مينديس، إلى جانب ماكلوم أوليفيرا، وتاليسكا، في وقت يتطلع الفريق إلى توظيف القدرات الفردية للاعبيه ضمن أداء جماعي يمنحه الفاعلية المطلوبة أمام المرمى.

ويبرز ماكلوم وتاليسكا ضمن الأسماء التي يُعوّل عليها الجزيرة، في ظل الخبرة التي اكتسبها اللاعبان من تجاربهما السابقة في الكرة السعودية، بعدما لعب الأول مع الهلال السعودي، فيما مثّل الثاني النصر، قبل اجتماعهما في فريق واحد.