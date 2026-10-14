عجمان يستهدف انطلاقة قوية أمام أربيل في «الخليجية»

يتطلع عجمان إلى بداية قوية في أول مشاركة خارجية في تاريخه، عندما يستضيف أربيل العراقي، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أبطال الخليج لكرة القدم.

ويدخل عجمان المواجهة مدعوماً بسلسلة من النتائج الجيدة على الصعيد المحلي، بعد أن قدّم مستويات لافتة في بداية الموسم، وضعته في دائرة المنافسة على أكثر من جبهة، إذ يتقاسم صدارة كأس المحترفين مع الوصل، فيما يحتل المركز السابع في دوري المحترفين برصيد تسع نقاط، متساوياً مع الشارقة والوحدة، في مؤشر يعكس قدرته على منافسة فِرَق تمتلك خبرات وإمكانات أكبر.

ويعوّل الفريق البرتقالي على هذه النتائج لتعزيز ثقته قبل خوض أول اختبار خليجي، خصوصاً أن الفوز في المباراة الافتتاحية يمنحه فرصة مهمة لدخول أجواء البطولة بصورة إيجابية، في مجموعة تضم أيضاً الاتفاق السعودي، وكاظمة الكويتي، وهما فريقان يمتلكان خبرة في المنافسات الخليجية، ما يجعل حصد النقاط منذ البداية عاملاً مهماً في حسابات التأهل.

ويأمل مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أن يظهر لاعبوه بالتركيز والانضباط نفسيهما اللذين أسهما في تحقيق الانتصارات المحلية، خصوصاً أن مباريات البطولات المجمعة تتطلب استثمار الفرص، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في حسابات المنافسة.

وتبدو صفوف عجمان مكتملة إلى حد كبير قبل المواجهة، مع غياب الجناح سيكا بابا بسبب الإصابة، ما يمنح الجهاز الفني خيارات واسعة لاختيار التشكيلة القادرة على التعامل مع أسلوب الفريق العراقي، الذي يدخل اللقاء بدوره بحثاً عن نتيجة إيجابية في بداية مشواره.