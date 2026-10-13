إصابة يوري سيزار تبعده لمدة 30 يوماً

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي، يوري سيزار، سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهر، بسبب الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة «خليجي 27»، التي اختُتمت أخيراً في مدينة جدة السعودية، ما يُمثّل ضربة للفريق في ظل ارتباطه بعدد من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وكان سيزار تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام البحرين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليضطر إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يغيب عن بقية مباريات «الأبيض» في البطولة الخليجية.

ويُعدّ سيزار أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة شباب الأهلي، بعدما قدّم مستويات مميّزة خلال الموسم الماضي، وأنهى الموسم هدّافاً للفريق برصيد 13 هدفاً في دوري المحترفين، إلى جانب دوره المؤثر في صناعة الفرص وقيادة الهجمات، ما جعله أحد أهم الأوراق الهجومية في صفوف «فرسان دبي».

ويترقب الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة البرازيلي أندريه جاردين، تعافي اللاعب واستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية، خصوصاً أن الفريق يستعد لاستئناف مشواره في البطولات المحلية والآسيوية، مع رغبة في استعادة عناصره الأساسية خلال المرحلة المقبلة.