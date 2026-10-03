بطاقتا «تمهيدي الكأس» تُحسمان غداً

ينطلق عند الساعة السادسة مساء غد الأحد الدور التمهيدي الختامي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، الخاص بفرق دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراتين تجمعان الفجيرة مع دبا الحصن، والعربي مع العروبة، ويتأهل الفائزان إلى دور الـ16، للانضمام إلى أندية دوري المحترفين.

ويدخل الفجيرة المواجهة بعدما سجل ثمانية أهداف في مباراتيه السابقتين، إذ قلب تأخره أمام غلف يونايتد بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2، قبل أن يتجاوز الجزيرة الحمراء 4-1.

في المقابل، يخوض دبا الحصن اللقاء بعدما حسم تأهله على حساب بالم سيتي بركلات الترجيح 5-3، إثر التعادل 1-1، علماً بأن القرعة أعفته من خوض الدور الأول.