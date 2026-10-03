السعودية وقطر.. قمة في نصف النهائي

يسعى المنتخب السعودي إلى استثمار توهجه في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) التي يستضيفها على أرضه، لتجاوز عقبة المنتخب القطري، بطل آسيا، عندما يلتقيان اليوم في نصف النهائي الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، وحجز مقعده في النهائي لمواجهة الإمارات أو عمان.

وقدم «الأخضر» حتى الآن بطولة مثالية، بعدما بلغ الدور نصف النهائي متصدراً المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، إثر فوزه على الكويت 1-0، وعمان 3-0، والعراق 2-0، مسجلاً ستة أهداف من دون أن تهتز شباكه.

وانعكس الأداء اللافت للاعبي المنتخب السعودي في دور المجموعات على المدرب اليوناني يورغوس دونيس، الذي قال: «لقد منحوني الثقة، لأننا نحافظ في كل مرة على معاييرنا، ونظهر أننا نتطور وننمو، سواء على مستوى أسلوب اللعب أو العقلية».

وأبدى دونيس بعض القلق من تأثير الإصابات، بعدما انضم زكريا هوساوي إلى قائمة المصابين التي تضم حسن كادش وعلاء آل حجي ونواف العقيدي، قائلاً: «تكرار هذه الحالات ليس أمراً طبيعياً».

في المقابل، يدرك المنتخب القطري، الذي مر بهدوء عبر البحرين واليمن بفوزين 2-0 و1-0 توالياً، قبل أن يكتفي بوصافة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بعد تعادله مع الإمارات 1-1، أنه يواجه تحدياً صعباً أمام منافس شرس مدجج بعاملي الأرض والجمهور.

لكن استقبال «العنابي» هدفاً واحداً فقط في مبارياته الثلاث، جاء أمام الإمارات في مباراة خاضها بعناصر دفاعية احتياطية، يعزز رهان المدرب الإسباني جولن لوبيتيغي على إحكام الخطوط الخلفية، قبل السعي إلى انتصار من شأنه أن يعزز موقفه، في ظل الانتقادات التي تعرض لها أخيراً، لاسيما عقب كأس العالم.

وأشاد لوبيتيغي بمنافسه، قائلاً: «لا ننسَ أننا نواجه فريقاً قوياً جداً، وربما يكون أبرز المرشحين للفوز باللقب، ما يتطلب منا تقديم مستوى استثنائي في المباراة».