«دبي لكرة السلة» يهزم برشلونة وريال مدريد في بداية قوية بـ «اليوروليغ»

حقق فريق «دبي لكرة السلة» انتصاراً مستحقاً على ضيفه برشلونة الإسباني، بفارق سبع نقاط وبنتيجة (94-87)، أول من أمس، على صالة «كوكا كولا أرينا» في دبي، ضمن الجولة الثانية من الموسم المنتظم لـ«اليوروليغ».

وواصل «دبي لكرة السلة» عروضه القوية أمام الأندية الإسبانية، بعدما حقق الخميس الماضي الفوز على ريال مدريد (78-77).

وأعرب المدير الفني لفريق «دبي لكرة السلة»، الإسباني تشافي باسكوال، في تصريحات صحافية عن سعادته بالفوز المهم على برشلونة، مؤكداً أن المباراة انقسمت عملياً إلى مرحلتين مختلفتين.