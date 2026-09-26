مشجعون ولاعبون سابقون ينتقدون أداء العراق في «خليجي 27».. ويطالبون بمراجعة الاختيارات الفنية

أثار تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العُماني بنتيجة 1-1 في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، موجة من الانتقادات بين مشجعين ولاعبين دوليين سابقين، أبدوا استياءهم من المستوى الفني لـ«أسود الرافدين»، خصوصاً الأخطاء الدفاعية، وضعف الفاعلية الهجومية، والاختيارات الفنية للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

وتابعت «الإمارات اليوم» ردود الأفعال التي أعقبت المباراة عبر وسائل الإعلام العراقية والخليجية ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تباينت آراء المشجعين واللاعبين السابقين بشأن أسباب التعادل، بين من حمّل اللاعبين مسؤولية الأداء، ومن وجّه انتقاداته إلى الجهاز الفني، مطالباً بمراجعة التشكيلة وأسلوب اللعب قبل المباريات المقبلة.

وظهر أحد المشجعين العراقيين في مقطع فيديو نشره حساب «العراق سبورت» على منصة «إكس»، موجهاً انتقادات إلى رئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود بشأن اختيارات المنتخب، ومعتبراً أن بعض اللاعبين لا يستحقون الوجود في القائمة على حساب عناصر أخرى، في ظل ما وصفه بالمجاملات في الاختيارات الفنيةمقازنة باللاعبين الذي يلعبون في الدوريات الأوروبية

وانتقد المشجع: عدد من اللاعبين باسمائهم وهم إبراهيم بايش وزيد تحسين وسر مشاركتهم، معبّراً عن خجله من الأداء الذي قدمه المنتخب أمام الجماهير الخليجية، وما وصفه بغياب الروح القتالية والمسؤولية لدى بعض اللاعبين.

ووصف المشجع مشاركة بعض العناصر في البطولة بعبارة «سفرة سفور»، وهي تعبير باللهجة العراقية يُقصد به رحلة للتنزه وتغيير الأجواء، في إشارة إلى اعتقاده بأن هؤلاء اللاعبين حضروا إلى البطولة وكأنهم في رحلة سياحية، وليس للدفاع عن قميص المنتخب.

وفي موقف آخر، قال مشجع عراقي ثاني لقناة «الشرقية» إن المنتخب كان مطالباً بتحقيق الفوز بفارق هدفين أو ثلاثة، معرباً عن استيائه من الأخطاء الدفاعية التي شهدتها المباراة، ومعتبراً أن الهدف العُماني لم يكن ليتحقق لولا تلك الأخطاء.

وعلى صعيد آراء اللاعبين السابقين، نقل موقع «سبورت» العراقي عن اللاعب السابق علي مجبل فرطوس استغرابه من ضعف اللياقة البدنية لبعض اللاعبين، وخصوصاً مصطفى سعدون، الذي تعرض لشد عضلي في الدقيقة 50، متسائلاً عن مستوى إعداده البدني، ومعتبراً أن ما حدث يثير علامات استفهام بشأن مدى التزام بعض اللاعبين بمتطلبات الاحتراف.

من جانبه، حمّل الدولي العراقي السابق قصي منير، عبر قناة «UTV» العراقية، المدرب الأسترالي غراهام أرنولد مسؤولية الأداء الضعيف الذي قدمه «أسود الرافدين»، منتقداً تمسكه بأسلوب لعب يراه غير مناسب لإمكانات المنتخب.

واعتبر منير أن التشكيلة لا تعكس متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين، مستشهداً باختيارات زيد إسماعيل وكرار نبيل وحسن عبدالكريم، الذي أشار إلى أنه كان مستبعداً قبل السفر إلى جدة، قبل أن يشارك أساسياً في مواجهة عُمان.

بدوره، قال الدولي العراقي السابق نشأت أكرم، عبر قناة «الكأس» القطرية، إن المنتخب العراقي بدا وكأنه اكتفى بالهدف المبكر، مشيراً إلى أن أداء اللاعبين تراجع منذ الدقيقة 20، بعدما افتقدوا الرغبة في تعزيز النتيجة وحسم المواجهة.

وتساءل أكرم عن أسباب عدم إشراك يوسف نصراوي، معتبراً أن المنتخب يمتلك خيارات أخرى قادرة على تقديم الإضافة الفنية وتحقيق نتائج أفضل، في ظل أهمية استثمار جميع العناصر المتاحة خلال مباريات البطولة.