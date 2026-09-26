ألعاب القوى الإماراتية إلى نهائي 400 متر في «الآسياد»

تأهل ثنائي المنتخب الوطني لألعاب القوى، سليمان عبدالرحمن وإيمانويل باميديلي، إلى نهائي سباق 400 متر للرجال، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، بعدما قدما أداءً قوياً في التصفيات.

وسجل سليمان عبدالرحمن زمناً قدره 45.89 ثانية، محققاً أفضل نتيجة في مجموعته، فيما قطع إيمانويل باميديلي السباق بزمن 45.76 ثانية، ليحقق أفضل زمن في التصفيات الثلاث، ويواصل مشواره في المنافسات.

وتواصلت مشاركات منتخبات الإمارات في الدورة، حيث سجل ثنائي منتخب الرماية، غاية شهيل ومحمد صالح، 560 نقطة في المرحلة التأهيلية لمنافسات مسدس الهواء لمسافة 10 أمتار للفرق المختلطة، بواقع 276 نقطة لغاية شهيل و284 نقطة لمحمد صالح، ليحتل المنتخب المركز الـ18 في التصفيات.

وفي رفع الأثقال، سجلت بشاير الأحبابي مجموعاً قدره 110 كغم في وزن 57 كغم للسيدات، بعدما رفعت 50 كغم في الخطف و60 كغم في النتر، لتحتل المركز السابع.

وفي وزن 61 كغم للسيدات، سجلت مي المدني مجموعاً قدره 159 كغم، بواقع 73 كغم في الخطف و86 كغم في النتر، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وفي الفروسية، حل منتخب الإمارات للترويض في المركز السادس في الترتيب العام لنهائي الفرق، بمجموع 197.442 نقطة، في منافسات شهدت مشاركة تسع دول و45 ثنائياً من الفرسان والخيول.

ومثّل المنتخب كل من علي خلفان الجهوري، وبيانكا شوتز، ومحمد جاسم السركال، وناتالي لانكستر.