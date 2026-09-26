رئيس الاتحاد الكويتي: البداية ستكون أمام العراق

أكد الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن منتخب بلاده «جاء إلى جدة من أجل المنافسة» على لقب «خليجي 27»، مؤكداً دعمه للمدرب البرتغالي هيليو سوزا. واستهلت الكويت البطولة بالخسارة أمام السعودية 0-1، لكن اليوسف قال: «سنقاتل لتحقيق الفوز» أمام العراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وأضاف: «أنا سعيد جداً بالمستوى الذي ظهر به المنتخب أمام السعودية، فقد نجحنا في إعداد اللاعبين لمواجهة صاحب الضيافة العائد من كأس العالم، والذي يملك إمكانات كبيرة». وأوضح أن مواجهة العراق ستكون مختلفة، وقال: «نحن لا نريد الاكتفاء بالأداء، بل نريد ترجمته إلى نتائج، والبداية ستكون أمام العراق».