بيمينتا: «الأبيض» يلعب كعائلة واحدة

شدد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، لوكاس بيمينتا، على ضرورة إغلاق ملف مباراة اليمن بعد الفوز برباعية نظيفة، أمس، والتركيز على مواجهة البحرين بعد غد، باعتبارها بوابة العبور إلى الدور نصف النهائي لـ«خليجي 27».

وقال في تصريحات صحافية: «ما تحقق ليس كافياً، فهي مجرد خطوة أولى وعلينا أن نواصل العمل والتطور في المباريات المقبلة. أصبحنا نتعرف إلى بعضنا بعضاً بصورة أفضل، والتدريبات تساعدنا على تطوير الانسجام داخل الفريق».

وتابع: «الأجواء داخل المنتخب رائعة، ونحن نلعب كعائلة واحدة، والروح بين اللاعبين جيدة جداً. عندما نسجل، يحتفل الجميع معاً، وهذا يعكس مدى ترابط المجموعة ورغبتها في تحقيق هدف واحد».