قطر يواجه «حامل اللقب» في «خليجي 27» الليلة

يستهل منتخبا قطر والبحرين مشوارهما في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» عندما يلتقيان الساعة 22:00 من مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مواجهة مبكرة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، في ظل طموح العنابي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 12 عاماً، ورغبة الأحمر في الدفاع عن الكأس التي توج بها في النسخة الماضية. وتستضيف جدة منافسات النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة ثماني منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الثانية إلى جانب قطر والبحرين منتخبي الإمارات واليمن، بينما تجمع المجموعة الأولى منتخبات السعودية والكويت وعمان والعراق.