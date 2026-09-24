سلطان عادل: علينا الالتزام بتعليمات زلاتكو

أكد لاعب المنتخب الوطني سلطان عادل جاهزية «الأبيض» لخوض منافسات «خليجي 27»، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني.

وقال سلطان عادل في مؤتمر صحافي، أمس: «جاهزون بشكل كبير لخوض منافسات البطولة، ونعرف أهمية هذه المشاركة، والمطلوب منا كلاعبين أن نكون في كامل تركيزنا، وأن نقدم أفضل ما لدينا».

وأضاف: «علينا الالتزام بالاستراتيجية والتعليمات التي يضعها الجهاز الفني لحصد الانتصارات.. نعرف أن مباريات البطولة تحتاج إلى تركيز كبير، وأن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تكون مهمة، لذلك يجب أن نكون ملتزمين بالتعليمات منذ بداية المباراة وحتى نهايتها». وأوضح سلطان عادل أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه المنتخب، وقال: «الجميع جاهز لخوض المباريات، ولدينا الرغبة في تقديم المستوى الذي يليق بمنتخب الإمارات. علينا أن نبذل كل ما لدينا داخل الملعب، وأن نلتزم بما يطلبه الجهاز الفني، لأن هدفنا واحد وهو تحقيق النتائج الإيجابية».